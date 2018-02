Sono bastati 50 rom abusivi del Campo River per cacciare una pattuglia della Polizia Roma Capitale. Non per volontà dei due agenti, ma per ordine del Corpo stesso. Tutto ruota intorno a una multa da 28 euro elevata a un automobilista che stava entrando nel campo. Dopo la sanzione dall'area abusiva sono usciti 50 nomadi urlando: "Vi prendiamo a bastonate se non ve ne andate". Il risultato è stato che la richiesta di rinforzi da parte degli agenti si è tradotta in un "ordine" di ritirare.