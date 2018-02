L'omaggio a sorpresa: i Metallica cantano Vasco Rossi

L'omaggio che non ti aspetti arriva al PalaAlpitour di Torino dove i Metallica sono impegnati nella prima tappa italiana del loro World Wired Tour. Al termine di "Halo on fire", Robert Trujillo - bassista della band heavy metal più famosa di sempre - ha suonato e cantato una parte di "C’è chi dice no", storico successo di Vasco Rossi. Un tributo che sul web sta dividendo i fan del genere. Gli stessi James Hetfield, Lars Ulrich e Kirk Hammett nonostante il successo globale sono stati spesso criticati per essersi allontanati dal metal più duro che ha caratterizzato la prima parte della loro lunga carriera iniziata all'inizio degli anni '80.