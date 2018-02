I leggendari Harlem Globetrotters, eroi del basket americano e mondiale, tornano in Italia con quattro partite-show in programma a Milano il 3 marzo, a Roma il 4, a Livorno il 5 e a Torino il 6. Tra acrobazie e schiacciate, evoluzioni e canestri impossibili, i celebri giocolieri sono pronti a conquistare grandi e piccoli con uno show ricco di novità.

Ospiti nella redazione de Il Tempo, due cestisti del team pronti a esibirsi in Italia. Dragon Taylor è uno dei giocatori simbolo degli Harlem, specialista in schiacciate: "Abbiamo un nuovo spettacolo, che si aggiunge alla nostra squadra. Mostreranno i loro talenti durante il time-out, è bellissimo tornare e far vedere queste nuove acrobazie.

Swish Young è la 14esima giocatrice donna della storia della squadra: "Nei 92 anni di storia degli Harlem sono la 14esima donna. È la prima volta per me in Italia, è fantastico, spero che il pubblico si diverta, soprattutto questo. La prima donna che ha cominciato a giocare negli Harlem era il 1985, trent'anni fa".