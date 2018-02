Bologna, scontri in piazza tra centri sociali e polizia

Tensione e scontri a Bologna durante il comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. La polizia è intervenuta contro centinaia di manifestanti scesi in piazza contro l'estrema destra. Dopo gli scontri del pomeriggio, pochi minuti prima delle 20 un altro scontro in via Farini proprio a ridosso della piazza Galvani concessa a Forza Nuova: manganellate, idranti e lacrimogeni sulla folla da un lato, lancio di petardi e bottiglie dall'altro.