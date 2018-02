La cultura del wellness conquista sempre nuovi adepti ma l'ombra del doping si estende a tutti i levelli. Dal body building al ciclismo l'uso di anabolizzanti, steroidi, ormoni come il testosterone, peptidici, opiacei, è sempre più diffuso tra amatori e dilettanti. Anche perché le sostanze proibite sono ormai facilmente reperibili: basta un clic.

A indagare sul lato oscuro dello sport è "Welness", la nuova puntata di Petrolio, around midnight in onda oggi, 17 febbraio, in seconda serata su Rai1. Duilio Giammaria riceve in studio “il signore degli anelli”, l’ex atleta e medaglia d’oro olimpica Jury Chechi, l’ingegnere biomeccanico Luigi Pimpinella, il biochimico Giovanni Scapagnini e l’esperta di cibi naturali Sara Farnetti.