Una scritta fatta con lo spray, "Morte alle guardie", con due svastiche ai lati. Questo lo sfregio scoperto stamattina poco dopo le 7 sulla base di cemento della lapide commemorativa di Aldo Moro, in via Mario Fani a Roma. La targa era stata momentaneamente rimossa per lavori di restauro in vista del quarantennale del sequestro dello statista, avvenuto il 16 marzo 1978, e dell'uccisione della sua scorta. Sul caso indaga la polizia.