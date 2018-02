Elezioni regionali, ecco il programma di Parisi: "Così il Lazio tornerà grande"

“Entro sei mesi chiudiamo il ciclo dei rifiuti. Entro sei mesi dobbiamo finire di esportare, utilizzando impianti già utilizzati. E per il termovalorizzatore di Colleferro lo faremo con la massima attenzione sul fronte dell’impatto ambientale”. Parola di Stefano Parisi, candidato alla carica di governatore del Lazio per il centrodestra, che ha presentato stamane, nello spazio eventi di San Lorenzo in Lucina, il programma di governo per le Regionali 2018, da domani online sul suo sito. Dal capitolo scottante rifiuti, per l’appunto, alla sanità, una dei temi priorità - con l’annuncio di un evento il prossimo 1° Marzo per ascoltare le esigenze di medici ed operatori sanitari – alla sicurezza e alle infrastrutture. Passando per gli altri argomenti che il documento programmatico affronta in dettaglio, tra cui lavoro, cultura, turismo, casa, agricoltura, famiglia, fisco, disabilità. Proposte e scelte di campo per “tornare grandi”.