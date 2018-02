Tantissimi gli stranieri che sfilano sotto la pioggia battente per chiedere diritti e lavoro in nome di una Roma meticcia e antifascista. "Salvini e Renzi vaff...”, "Bossi, Fini assassini" i cori gridati dalla gente ancora in strada. “Siamo italiani, e a chi ci dice di tornare a casa rispondiamo andate voi a quel paese. Noi siamo più italiani di voi”.