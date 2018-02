La sua lunga storia d'amore con Federica Pellegrini e la sua carriera. Il campione del nuoto si racconta a "Domenica Live" ospeite da Barbara D'Urso e si commuove di fronte alla lettera dei genitori che ripercorrono la storia della sua vita professionale (e non solo). Sulla fine della storia con la Pellegrini l'ex nuotatore ha confessato: "È stata una bella storia, quasi sei anni. Alti e bassi, come in tutte le storie. Anche se è finita, rimane una bella storia. Io ho sempre accettato il gossip ma a me non piace parlare di donne, sono riservato. Sono stato a Verona per prendere delle cose a casa sua. È brutto da dire ma è così. Con la sua famiglia, siamo rimasti in ottimi rapporti, sono stati la mia seconda famiglia per sei anni".