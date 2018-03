Imprevisto al seggio di via Scrosati a Milano per Silvio Berlusconi. Durante il voto del leader di Forza Italia un'attivista di Femen è balzata su un banco, in topless, per protestare proprio contro l'ex premier. "Berlusconi scaduto", ha urlato la donna prima di essere portata via a forza. "È andata via così in fretta, non l'ho nemmeno vista", ha commentato invece Berlusconi una volta rientrato nel seggio.