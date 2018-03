Impresa holter cardiaco, la vergogna della sanità nei video choc de Il Tempo

Le file di persone nei pronto soccorso in attesa per ore prima di essere visitate, i malati che si lamentano e aspettano di essere ricoverati, il lavoro difficile che ogni giorno pochi addetti prestano nelle strutture sanitarie del Lazio, ridotte a seguito dei tagli effettuati negli ultimi anni dal governatore uscente Nicola Zingaretti. Ecco le nostre inchieste con telecamere nascoste sul dramma che ogni giorno coinvolge tantissimi cittadini alle prese con una sanità allo sfascio, tenuta in piedi soltanto grazie all’abnegazione di medici e paramedici che si fanno in quattro per assicurare il servizio pubblico.

L'holter cardiaco è un apparecchio medico che si utilizza per monitorare lo stato di salute del cuore dei pazienti e può essere utilizzato per 24 o più ore. La sua utilità è importante per prevenire malattie cardiache ed ottenere diagnosi rispetto ad eventi preoccupanti quali aritmie e possibili infarti. Ma a Roma, ottenere un holter cardiaco in ospedale è un'impresa: se paghi, però, allora tutto è possibile...