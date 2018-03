Strage Cisterna di Latina, i funerali di Martina e Alessia. E il sacerdote viene contestato

Palloncini bianchi e rosa e gli amichetti di sempre nella chiesa dove sono stati celebrati i funerali di Alessia e Martina Capasso. "La risposta è nella fede in Gesù che un giorno proclamò: Io sono la via, la Verità e la Vita. E in questa via hanno mosso i loro passi Alessia e Martina accettando la verità di quella Parola ascoltata che le ha fatte approdare alla vita eterna" ha detto don Livio Fabiani celebrando le esequie delle bambine uccise dal papà-carabiniere Luigi Capasso a Cisterna di Latina. Il parroco durante l'omelia ha chiesto anche di pregare per il papà-assassino e, per questo, è stato contestato.

Ieri la mamma, Antonietta Gargiulo, ha saputo della morte delle figlie. A darle la tragica notizia alcuni familiari insieme ad un team di psicologi dell'ospedale San Camillo, dov'è tuttora ricoverata.