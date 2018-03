"Non ti mando aff... perché sei donna e carina", così l'allenatore Sarri risponde alla giornalista

"Non ti mando a fare in cxxo solo perché sei una donna e sei carina". Risponde così Maurizio Sarri alla domanda dell'inviata di Canale 21 Titti Improta. La giornalista aveva chiesto all'allenatore se secondo lui dopo il pareggio a San Siro contro l'Inter lo scudetto fosse compromesso. In privato sono arrivate le scuse ma il video (e la caduta di stile) è diventata virale.