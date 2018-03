Il crollo in diretta: ecco il video della voragine sull'Appia

Le crepe sull'asfalto, poi il crollo con due auto che rimangono in bilico sulla voragine larga 3 metri per 5 e profonda 6 metri. Paura a Roma in circonvallazione Appia, dove ancora una volta un'enorme squarcio si è aperto nelle strade falcidiate da buche e voragini.

Il momento del crollo è stato ripreso e pubblicato in un video postato su Twitter dalla giornalista Francisca De Candia che stava effettuando un servizio per la trasmissione di Rai2 Night Tabloid.