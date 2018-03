Nella Capitale d’Italia può succedere anche di imbattersi in una famiglia italiana che da quasi due mesi abita in auto ai bordi della città. Una storia di disperazione, di dignità e insieme tanta umanità. Quella di Giuseppe Albanese, 63 anni, rimasto senza lavoro e senza casa, da 11 mesi in strada, che insieme alla moglie Anna e ai suoi due figli Laura e Ivan, di 22 e 23 anni, oggi vive nella sua vecchia Alfa Romeo verde scuro nella piazzola di sosta all’Autogrill Magliana Sud sulla Roma-Fiumicino. Un frequentatore per lavoro dell’area di servizio, Andrea Gullo, dell’associazione motociclisti delle forze dell’ordine, si è accorto di loro, e con il supporto del personale dell’Autogrill ha iniziato ad aiutarli, offrendo una colazione, un pranzo, una doccia, un pernottamento presso un vicino B&B. Si è sparsa la voce, e parecchi romani si sono proposti di dare una mano a questa famiglia: chi mettendo mani al portafogli ad esempio per pagare l’assicurazione dell’autovettura, chi la revisione.