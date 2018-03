Italo-marocchino militante dell'Isis. La polizia lo arresta e lui sfida la telecamera

La polizia ha arrestato a Torino un italo-marocchino di 23 anni, Elmahdi Halili, con l’accusa di partecipazione all’associazione terroristica del sedicente Stato Islamico o Isis. Altre perquisizioni sono in corso in tutta Italia, nell’ambito di una inchiesta coordinata dalla procura del capoluogo piemontese. Halili è considerato l’autore del primo testo di propaganda dell’Isis in italiano.