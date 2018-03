Radja Nainggolan è tornato a Roma ricaricato dalla nazionale belga, col sogno di conquistare un posto al Mondiale che è rimasto vivo, ma adesso ha altre priorità: su tutte la doppia sfida al Barcellona.

Il centrocampista giallorosso ha concesso una lunga intervista esclusiva a Il Tempo in edicola domani, ecco un estratto delle sue parole: “Prima della Champions abbiamo una partita difficile a Bologna su un campo dove in passato abbiamo avuto delle difficoltà, bisogna affrontarla al massimo e poi ci concentreremo sulla gara di Barcellona. Al Camp Nou sarà molto dura, si sa, ma la cosa buona è che non abbiamo niente da perdere, possiamo fare solo bene per farci ancora più belli in Europa. Intanto cerchiamo di vincere sabato perché ci darebbe motivazione e la possibilità di proseguire questa striscia positiva di risultati. Spero che la pausa per le nazionali non influenzerà le prestazioni della squadra, adesso arriva una partita dietro l’altra e dobbiamo stare bene come abbiamo finito prima della sosta. A Barcellona affronteremo una squadra che non ha mai perso, sarà tosta, magari la gente da fuori la vede come una sfida impossibile e questo per noi può diventare un punto di forza. Ci danno già per perdenti e ci può dare una motivazione in più. Andremo là a giocarcela a viso aperto” (video di Francesco Benvenuti).