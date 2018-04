A una settimana dalla tappa italiana del Campionato ABB FIA Formula E, che vedrà 20 monoposto elettriche competere per la prima volta nella Capitale, è stato realizzato il primo test simulato del circuito cittadino dell’Eur che ne ha svelato tutti i segreti.

Il giro di pista non ha che aumentato la già forte attesa per uno dei circuiti più lunghi e complessi del campionato dove si disputeranno 33 giri. Le sue 21 curve e 2.860 metri, con continui sali e scendi richiederanno uno studio attento da parte di tutti i piloti in gara.

Le 20 vetture partiranno da Piazza Marconi, proprio a ridosso del celebre Obelisco, prima di proseguire su Via Cristoforo Colombo e sfrecciare attorno al Roma Convention Center, dove la pista si restringerà e metterà ancora di più alla prova le doti tecniche dei piloti. Seguirà una doppia chicane che rallenterà leggermente la corsa prima di percorrere il circuito attorno al Palazzo dei Congressi. In questo tratto di circuito più ampio, le vetture prenderanno grande velocità arrivando ad una curva veloce in discesa lungo il parco del Ninfeo e il Luneur Park, prima di risalire in direzione del Palazzo della Civita’ Italiana e ricongiungersi con una ultima chicane su Via Cristoforo Colombo. Il Campionato ABB FIA Formula E corre prevalentemente su circuiti cittadini, proprio con l’obiettivo di avvicinare le persone alle vetture elettriche, portando lo spettacolo dentro la città e lanciando un messaggio molto forte in materia di sostenibilità.

Nella Gaming Zone all’interno dell’Allianz E-Village i tifosi potranno provare i simulatori di Formula E durante tutta la giornata e vivere le emozioni del circuito cittadino dell'Eur grazie a Real Racing 3, esclusivo videogioco di EA Games, partner di Formula E. I quattro tifosi che segneranno il tempo sul giro più veloce potranno sfidare i quattro piloti più veloci della Formula E in un evento che sarà trasmesso in diretta sull’account Facebook di Formula E (@Fiaformulae) dopo la sessione di qualifiche.