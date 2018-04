Dall'imitazione della De Filippi al caso Bonolis, Barbara D'Urso l'ha presa così

Barbara D'Urso, pronta per l'edizione del Grande Fratello 15, respinge l'idea che alcune colleghe possano essere invidiose del suo successo e a Il Tempo risponde così: "Perché dovrei essere preoccupata che Federica Panicucci tratta la mattina il GF? No, non lo sono. La boccuccia della Balivo? Non l'ho vista" dichiara la conduttrice napoletana che vuole anche chiarire l'episodio di Maria a "Che Tempo che Fa". "Ha fatto una mia imitazione, vengo imitata da tutti, lo fa Maria la regina incontrastata io sono felice. Anche quelli nel web che hanno scritto che era una cosa cattiva non è vero. La cattiveria è negli occhi di chi guarda, io ho gli occhi buoni e in quello che ha fatto Maria ho visto una cosa buona nei miei confronti. Bonolis? Paolo e io vi dimostreremo che non è vero".