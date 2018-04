Isola dei Famosi hot, la Marcuzzi si lancia su De Martino e resta nuda

Un momento di grande imbarazzo. Alessia Marcuzzi accoglie in studio per la finalissima Stefano De Martino dopo tre lunghi mesi di reality trascorsi dal ballerino in Honduras con i naufraghi. La conduttrice si lancia sul suo inviato pronta a esibirsi nella presa dell'angelo ma dimentica di indossare un vestito troppo corto per certe performance. Lo spettacolo è servito.