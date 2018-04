L'appello di Totti per lo stadio: "Ridiamo dignità al Flaminio"

Tutti convocati da Francesco Totti. Sabato allo stadio Flaminio appuntamento con "Qualifichiamoci, in programma il 21 aprile dalle 9 alle 15 nella zona antistante l'impianto. “Ridiamo decoro e dignità allo stadio Flaminio”, è l’appello dell'ex numero 10 giallorosso. L’obiettivo è quello di riqualificare l’area intorno al Flaminio. “Ci sono stato da calciatore e da tifoso, sabato - dice l'attuale dirigente - tutti convocati con il Credito Sportivo e Retake Roma”. Chi volesse dare il suo contributo può farlo, semplicemente presentandosi in via Dorando Pietri per l'evento sostenuto dalla leggenda romanista.