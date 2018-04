Emergenza buche, la protesta viaggia in sella: "Vergogna Roma"

Un corteo speciale, su due ruote, quello andato in scena nella Capitale il giorno del Natale di Roma. A promuovere la protesta "MotoDay #Bastabuche" è stato il comitato "2ruotexRoma" guidato dall'ex sindaco Gianni Alemanno e dal Movimento Nazionale per la sovranità.

In sella su moto, scooter e motorini da piazzale di Ponte Milvio al Campidoglio (piazzale della Madonna di Loreto) i centauri di Roma per chiedere alla sindaca Virginia Raggi interventi urgenti per garantire la sicurezza delle strade di Roma. Tra gli organizzatori oltre all'ex sindaco anche da Giorgio Ciardi, commissario romano del MNS e da Giulia Ciapparoni, vice commissario di Roma del MNS.