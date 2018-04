Gru in fiamme sulla banchina, paura a Civitavecchia

Un incendio ha bruciato questa mattina, per cause accidentali, una gru portuale nella banchina 23 del porto di Civitavecchia. Sul posto i vigili del fuoco. Alle 8 squadre del Comando di Roma stanno intervenendo in Lungoporto Antonio Gramsci - Banchina 23, per l'incendio di una Gru gommata Portuale (usata per il sollevamento e spostamento merci). Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, una autobotte, un'autoscala, carro autoprotettore e il capo turno provinciale. L'incendio è stato prontamente domato e non ci sono persone ferite o intossicate.