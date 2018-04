Belen balla con Maradona e infiamma la pista di Amici 17

Il super ospite annunciato di Amici 17 è Maradona, l'ospite a sorpresa Belen. E la splendida e sensuale modella argentina invita il campione del mondo a ballare la Cumbia con lei sulla pista di Maria De Filippi. La performance scalda il talent show. Al termine dell'esibizione la showgirl ringrazia El Pibe: "Maradona per me è come il Papa. Sono argentina, lui è il campione del mondo. Per noi sei il re. Ti ringraziamo a vita".