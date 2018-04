Così ha quasi ammazzato un anziano, ecco le immagini dalla brutale rapina a Milano

Lo ha atteso nel cortile di casa e gli ha sferrato due pugni in volto facendolo cadere a terra. Vittima di un rapinatore senza scrupoli è un anziano signore di Milano, che ora si trova in ospedale in gravi condizioni. L'aggressione è avvenuta la mattina di 20 aprile in via dei Valtorta. Il responsabile, un 29enne romeno, è stato identificato e arrestato proprio grazie alle telecamere di sorveglianza.