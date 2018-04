Ecco il momento dell'arresto dell'uomo che ha seminato panico e sangue a Toronto travolgendo i passanti con un furgone preso a noleggio. L'uomo ha in mano un oggetto, forse una pistola, e lo punta verso il poliziotto. L'agente che lo fronteggia retrocede, ma poi il ricercato lascia cadere a terra l'oggetto. A qual punto il poliziotto gli si avventa addosso per immobilizzarlo. Il video è stato pubblicato su Twitter dall'account @vce7.

Video from Yonge and Finch at Toronto pic.twitter.com/YvS8GcJ8pg