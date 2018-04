Scontro verbale nell'incontro tra il sindaco di Macerata Romano Carancini e l'europarlamentare Alessandra Mussolini, arrivata in città dopo la "pignatta antifascista", con il fantoccio del duce a testa in giù preso a bastonate dai bambini in piazza Cesare Battisti il 25 aprile.

"Uno scempio, un atto osceno" secondo l'eurodeputata, che ha invitato il sindaco a chiedere scusa alla città e alla sua famiglia, oltre e a ritirare le deleghe ad un assessore. "Lei si deve vergognare" ha replicato Carancini.