Paura a Genova, treno si schianta sulla banchina

Incidente ferroviario questa mattina a Genova dove un treno in manovra ha urtato il termine di un binario tronco schiantandosi contro la banchina. E' successo intorno alle 9 alla stazione ferroviaria di Brignole: il convoglio al momento dell'incidente era vuoto, dopo gli opportuni spostamenti sarebbe dovuto ripartire come regionale diretto a Busalla ma durante la manovra nell'area di scalo di Terralba ha scontrato la banchina di cemento armato, sollevandosi.

Il conducente del treno, l'unico a bordo, non è rimasto ferito ma è stato trasportato dal 118 in ospedale per controlli. In questo video le operazioni dei vigili del fuoco per estrarre il macchinista dalla locomotiva.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo: il sostituto procuratore Giuseppe Longo acquisirà la scatola nera e valuterà se sequestrare il locomotore. Il macchinista ha detto di avere avuto un mancamento e di non avere fatto in tempo a frenare. Oltre ad approfondire la dinamica dell'incidente, gli inquirenti vogliono capire se l'impianto di arresto del convoglio funzionasse correttamente.