Roma-Liverpool, Di Francesco crede nel miracolo

"Il desiderio di fare un altro miracolo deve spingerci a dare quel qualcosa in più che è mancato nella partita di andata". Di Francesco ci crede: il tecnico della Roma, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions contro il Liverpool, avverte: "Sono uno che non si accontenta mai, per questo credo che dobbiamo fare del nostro meglio per arrivare a Kiev".