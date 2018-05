A distanza di neanche qualche settimana dalla bonifica - costata ben 100 mila euro - non si arresta la transumanza di nomadi che, insieme ai loro immancabili carrelli pieni di merce rubata e il necessario per il ripristino dei loro “alloggi”, sono tornati nelle aree adiacenti Ponte delle Valli e la stazione Nomentana nel quadrante del III municipio. Davvero un triste déjà vu per i residenti che, in vista dell’estate, prevedono nuovi e affollati accampamenti abusivi con conseguenti roghi tossici.

Ci siamo recati nella zona «incriminata» e addentrandoci fra l’alta vegetazione, transitando per i canaloni adiacenti il fiume e gli orti comunali, abbiamo di fatto documentato la rinnovata presenza di queste pseudo-abitazioni, costruite grazie all’accozzaglia di diversi materiali fra cui lamiere, materassi e lenzuola usate a mo’ di porte divisorie. All’interno di queste baracche c’è di tutto...

