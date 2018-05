Laziali in festa con i Reds dopo Roma-Liverpool

Una cinquantina di tifosi della Lazio hanno accolto il Liverpool anche oggi nel centro sportivo di Formello, dove la squadra di Jurgen Klopp ha svolto una seduta di scarico prima di far ritorno in Inghilterra. I supporters biancocelesti hanno festeggiato i Reds dopo la qualificazione in finale di Champions League ai danni della Roma, ieri vincente per 4-2 allo stadio Olimpico ma comunque eliminata in virtù della gara di andata. I tifosi laziali hanno intonato qualche coro, una signora ha anche ringraziato gli inglesi per lo scherzetto ai rivali giallorossi.