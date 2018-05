Gli alberi caduti sul marciapiede fanno chiudere i negozi

Via San Marino, civici 4, 6 e 8, all’angolo con viale Gorizia, quartiere Trieste. Da tre mesi le saracinesche di due vetrine del negozio di antiquariato Sciarra sulla via non si possono più aprire per la caduta di parte di un grosso tronco che ha divelto il marciapiede. “La strada è bloccata in quel punto, nessuno si sta occupando della situazione”. Così Barbara Lessona, presidente del Comitato “Amo il Quartiere Trieste”, nell’appello-video al nostro giornale.