Apre Palazzo Merulana a Roma, il nuovo polo di arte e cultura nel rione Esquilino

Dopo vent'anni di abbandono apre a Roma Palazzo Merulana. Lo stabile, che appartiene al Comune, è stato recuperato grazie ad un project financing dalla famiglia Cerasi e la SAC spa, che ha messo a disposizione il corpo centrale e più monumentale dell'edificio.

All'interno lo spazio ospiterà la collezione di opere della Fondazione Elena e Claudio Cerasi. L'imponente struttura in stile umbertino, che era stata parzialmente abbattuta negli anni Sessanta e poi lasciata in rovina, torna a splendere. Il Palazzo non sarà un semplice luogo espositivo ma uno spazio per la produzione di eventi culturali con l'obiettivo di coinvolgere tutti i cittadini in uno dei quartieri più multietnici della capitale. Una cultura di qualità fatta valorizzando un'operazione di recupero e "ricucitura urbana".

Nel salone al secondo piano si potranno ammirare opere di Mafai, Donghi, De Chirico, Cambellotti, Capogrossi, Balla. Al terzo piano la Galleria del Palazzo che ospiterà mostre ed eventi culturali come letture, spettacoli, presentazioni di libri, incontri con autori e scrittori, grandi personalità dell’arte contemporanea.