Francesco Totti, assist a Malagò: "Posso pure smettere"

Francesco Totti è tornato in campo. L'ex capitano della Roma ha disputato la finale di calcio a 5 del Torneo Sociale 2018 al circolo Aniene. Suo compagno di squadra Giovanni Malagò. "Posso pure smettere", scherza Totti dopo un assist al presidente del Coni. Al termine della partita tifosi in delirio per la bandiera giallorossa.