Irruzione sul palco, paura all'Eurovision durante l'esibizione della Gran Bretagna

Invasione di palco durante la finale dell'Eurovision Song Contest 2018. Durante l'esibizione della cantante inglese SuRie un uomo è riuscito a salire sul palco ed ha strappato il microfono alla cantante. SuRie all'inizio spaventata è rimasta impassibile pfinché non le è stato dato un altro microfono per concludere la canzone, mentre la sicurezza trascinava via l'uomo.