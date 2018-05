Rapinatore punta la pistola sui bambini, mamma poliziotta spara e lo uccide

Stava per mettere a segno una rapina ad alcune mamme nei pressi di un asilo nido del quartiere di Cruzeiro do Sul, a San Paolo in Brasile ma è stato bloccato da un agente donna della polizia militare in borghese che gli ha sparato. La mamma poliziotta, 42 anni, ha tirato fuori la sua arma di ordinanza e lo ha colpito più volte, poi l'ha disarmato ed ha chiamato i soccorsi. Il rapinatore, 21 anni, è morto poco dopo in ospedale.