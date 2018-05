Nonostante la pioggia, nonostante l'effetto abitudine, nonostante la festa ufficiale in programma per sabato prossimo, circa mille tifosi sono ugualmente scesi in piazza a Torino per celebrare il settimo scudetto consecutivo della Juve. Il raduno come da tradizione si è svolto in piazza San Carlo: fumogeni, cori e bandiere hanno colorato la notte torinese fin dai primi minuti dopo il triplice fischio finale di Roma-Juventus.