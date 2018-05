Lorenzo Fragola spara "Bengala": "La mia rinascita"

"Parla della voglia di lasciare un segno prima di un addio. Parla della mia città e delle cose che amo e che ogni tanto mi mancano". "Bengala" è il nuovo album di Lorenzo Fragola un progetto arriva a due anni di distanza dal grande successo di "Zero Gravity". Due anni raccontati in "Bengala" con la nitidezza tipica delle fotografie; anni di ricerca, di crescita e sfide affrontate all’insegna del coraggio e in totale autonomia. "Bengala" si impreziosisce di due collaborazioni speciali, con amici di Lorenzo che hanno dato il loro contributo allo sviluppo del progetto. SuperMartina è il featuring con Gazzelle, che ha seguito anche l’arrangiamento di Lontanissimo. In Cemento, invece, troviamo Mecna, che ha anche sviluppato l’intero artwork di Bengala, e Mace.