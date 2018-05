Ormai sono di casa. Cinque cinghiali "pascolano" da giorni sulla Cassia, nel Giardino Caduti sul Fronte Russo, zona Tomba di Nerone. Esemplari ormai completamente a proprio agio nell'ambiente urbano, tanto che, come mostra questo video, mangiano indisturbati sull'erba e la folla di curiosi che si è radunata per osservarli non li turba più di tanto. Anzi. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.