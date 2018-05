Troppe denunce sui bus, sospesa la sindacalista dell'Atac Quintavalle

"Sospesa in via preventiva e a tempo indeterminato" dall'azienda. La sindacalista e pasionaria dell'Atac Micaela Quintavalle, è stata colpita dal provvedimento mentre era in servizio. A raccontarlo in esclusiva a Il Tempo è la stessa leader del sindacato CambiaMenti denunciando che l'azienda le contesta "di aver utilizzato impropriamente la divisa e la vettura aziendale e la documentazione messa a disposizione dall'azienda per scopi non attinenti alla sua prestazione lavorativa" durante un servizio della trasmissione televisiva "Le Iene". Per l'Atac l'autista non avrebbe chiesto l'autorizzazione preventiva per il rilascio dell'intervista