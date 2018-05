Roma, dopo l'annuncio della Raggi a Malafede spuntano le pecore

Dopo l'annuncio della sindaca Virginia Raggi ("Pecore e mucche per sistemare giardini e parchi di Roma") ecco comparire la prima pecora: l'animale è apparso questa mattina poco dopo le 12 in via Marcello Mastroianni, nel quartiere Malafede, tra gli occhi increduli dei residenti. Momenti di panico quando l'ovino - disperso dal gregge - ha iniziato a correre in mezzo alla strada tra le auto. I residenti hanno dichiarato di aver allertato la polizia municipale