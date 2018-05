Irruzione al campo Pietrangeli durante gli Internazionali di tennis al Foro Italico. A mettere in atto il blitz non è stato il solito esibizionista ma un tipico gatto romano che ha attraversato il campo in terra rossa durante il match di doppio fra il polacco Lukasz Kubot e il brasiliano Marcelo Melo contro i colombiani Juan Sebastian Cabal e Robert Farah Maksoud.

Il bel gattone grigio e bianco, un po' spaventato, è scattato lungo rete durante uno scambio per poi cercare una via di fuga lontano dai riflettori.