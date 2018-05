Doveva essere la prova principe. Un video capace di confermare quanto le vittime avevano denunciato: l’aggressività patita nello stabile di via Casale De Merode, i ricatti a cui erano sottoposti, le violenze. E invece quella prova non è stata ritenuta tale. Anche per questo i 15 imputati, accusati di violenza privata, sono stati assolti. Perché “il fatto non sussiste”.

Le immagini immortalano anche una rissa. E allora perché non sono riuscite a provare quanto dicevano le persone che hanno denunciato i soprusi? “Risulta essere rimasto nelle mani delle persone offese fino all’attuale celebrazione del dibattimento”, spiega il giudice. È stato dunque depositato in aula, nel luogo dove si dovrebbe formare la prova. E gli audio allegati? “L’espressione massimamente antigiuridica” captate, per il Tribunale, è questa: “non ce ne frega un ca..o di quello che è giusto o non è giusto, è finita la polemica, avete superato il limite e ringraziate Iddio che io non mi alzo e vi spacco la faccia…tu non parli più mò!”. Poco importa: la frase “non è stata reiterata” ed è stata “pronunciata in un clima di lotta politica”. Quindi “non appare sufficiente ad intimidire”. E così l’aggressione registrata e depositata nel processo “non sussiste”. Tutti assolti.