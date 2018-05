Prima giornata di lavoro a Coverciano per Roberto Mancini. Il neo ct della Nazionale ha diretto il suo primo allenamento in vista delle amichevoli con Arabia Saudita, Francia e Olanda.

"Non sono un mago e non ho la bacchetta magica per risolvere tutto in tre-quattro partite: ci vuole tempo ma ho fiducia", le prime dichiarazioni di Mancini.

Nel gruppo anche Balotelli che torna in azzurro dopo 4 anni."Ho fiducia in Mario ma dipenderà da lui", spiega in conferenza stampa il neo ct che poi sull'ex capitano chiarisce: "Buffon vuole continuare a giocare e chi gioca e sarà tra i migliori può essere chiamato in Nazionale".