"Ho scelto di aiutare chi lotta ogni giorno per vincere una malattia o per scoprire una nuova cura. Per questo ho scelto di donare il mio 5x1000 all'IRCCS San Raffaele Pisana". Francesco Totti scende in campo per la ricerca, con un solo obiettivo: "Vincere la partita della vita. La partita per la vita".

"Per farlo è semplicissimo e non costa nulla - spiega l'ex capitano giallorosso - basta inserire nel riquadro della ricerca sanitaria il codice fiscale 10636891003".