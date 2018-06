"Ricordo a Mentana che noi da anni siamo abituati a dare notizie e raccontare gli avvenimenti che avvengono in diretta". Corrado Formigli inizia Piazza pulita su La7 con una stoccata al collega Enrico Mentana che con il suo Tg trasformato per l'occasione in una delle sue consuete "maratone" ha sforato di circa 40 minuti. Un ritardo dovuto all'attesa per trasmettere in diretta la dichiarazione del premier incaricato Giuseppe Conte. Ironia della sorte, la trasmissione di Formigli poco dopo ha mancato la diretta della dichiarazione - brevissima, per la verità - del presidente Mattarella.

Formigli polemizza con Mentana e poi si perde la dichiarazione di Mattarella #Piazzapulita pic.twitter.com/WkOTTvRyPw 31 maggio 2018