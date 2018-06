Savannah ruba la scena a Meghan e tappa la bocca a baby George

Stavolta la star dell'evento della Royal Family non è Meghan Markle, la neo sposa del principe Harry ma la baby reale, cuginetta di George. Savannah Philipps, pronipote della Regina, finisce al centro della scena alla cerimonia Trooping The Colour a Buckingham Palace per il compleanno di Elisabetta. Savannah prima mima l'inno poi, stufa dalle interminabili chiacchiere del principino, gli mette una mano sulla bocca tentando di zittirlo.