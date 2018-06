Fregene invasa dai vu cumprà: in un'ora ne abbiamo contati 73

Settantatré ambulanti abusivi in un'ora, tutti stranieri, in giro per le spiagge di Fregene, ex perla del Tirreno devastata dall'erosione. Ci sono i venditori di costumi, parei e vestiti che trascinano a forza i carretti sulla sabbia coperti dagli ombrelloni, le massaggiatrici cinesi e gli africani che propinano cappelli di paglia, berretti, visiere e occhiali da sole di ogni specie. E gli affari per i vu' cumprà della domenica super affollata vanno a gonfie vele...