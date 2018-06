Dal bisturi al palco, il chirurgo delle star fa ballare Mara Venier

È dedicato a tutte le zie. Fra queste c'è anche la mitica Mara Venier, zia per antonomasia. Il primo singolo di Giacomo Urtis, intitolato "Tìa", negli ultimi giorni sta spopolando in radio e sui social. Urtis, chirurgo delle star ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, è pronto al debutto sul palco del "Wind summer Festival". Ecco cosa ha raccontato a "Il Tempo"