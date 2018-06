"Con il mio amico Gianluca Mech presenteremo agli americani la dieta italiana”. Parola di Ivana Trump. Il famoso imprenditore vicentino (papà della dieta "Tisanoreica") ha incontrato la prima moglie del presidente degli Stati Uniti all'Hotel Plaza, posto in cui Ivana era di casa ai tempi del matrimonio con Donald. "Il tasso di obesità negli Stati Uniti ha raggiunto proporzioni epidemiche - ha raccontato ai giornalisti la Trump". Secondo gli ultimi studi del National Center for Health Statistics, circa il 40% degli adulti e il 19% dei bambini americani sono obesi, con un aumento del 30% circa sul totale della popolazione.

In questo allarmante contesto la "Italiano Diet" è stata presentata durante la conferenza come un nuovo programma dietetico risolutivo per chi desidera rimettersi in forma e prendersi cura della propria salute. Si tratta, infatti, di un programma dimagrante integrativo che affianca all'alimentazione quotidiana di qualità cibi a basso indice glicemico e low carb come biscotti, pasta e snack che normalmente non è possibile mangiare durante una dieta finalizzata alla perdita di peso. Ivana Trump durante una delle sue frequenti visite a Roma ha avuto modo di conoscere l’esperto in nutrizione Gianluca Mech e di scoprire che non è necessario rinunciare al gusto per mantenersi in forma e in salute.